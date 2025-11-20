Гретцки: «Мне дарили футбольную лишь однажды, и «Тоттенхэм» неправильно написал мою фамилию»

Легенда хоккея Уэйн Гретцки посетил товарищеский матч мужской сборной Канады по футболу против Венесуэлы (2:0) в среду, 19 ноября. 64-летний канадец посетил раздевалку команды, где ему подарили именную футболку с номером 99.

«Я очень рад быть здесь. В детстве я не так много играл в футбол, так как в Канаде он был не так популярен, как сейчас. Признаюсь вам, я получал футбольную майку всего один раз в жизни. Это был матч «Тоттенхэма». И они неправильно написали мою фамилию», — приводит NY Times слова Гретцки.

Гретцки за карьеру забил 894 гола и является вторым в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ в истории.