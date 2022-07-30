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Сегодня, 13:52

«Челси» обыграл «Удинезе» в товарищеском матче

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» одержал победу над «Удинезе» (2:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

В составе синих забитыми мячами отметились полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Хаким Зиеш.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». В первом туре «Челси» сыграет в гостях против «Эвертона» 6 августа. «Удинезе» в первом туре серии А сезона-2022/23 сыграет на выезде против «Милана».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
ФК Удинезе
ФК Челси
серия А
0
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