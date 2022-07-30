«Челси» обыграл «Удинезе» в товарищеском матче

«Челси» одержал победу над «Удинезе» (2:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

В составе синих забитыми мячами отметились полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Хаким Зиеш.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». В первом туре «Челси» сыграет в гостях против «Эвертона» 6 августа. «Удинезе» в первом туре серии А сезона-2022/23 сыграет на выезде против «Милана».