У «Локомотива» изменился соперник на первом тренировочном сборе
20:28
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что на первом тренировочном сборе в Марбелье (Испания) дебютный матч железнодорожники сыграют против представителя четвертого испанского дивизиона «Атлетико Манча-Реала».
Игра состоится 23 января, начало в 18:30 (мск). Ранее на это время был намечен спарринг против «Линкольна» из Гибралтара.
После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.
Замена соперника на сборе в Испании.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021
В первом контрольном матче на сборе «Локомотив» сыграет с командой «Атлетико Манча-Реал».
Игра состоится 23 января, начало в 18:30 (мск). Мы покажем игру в прямом эфире на клубном Youtube-канале.https://t.co/0nm88lPwxU
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