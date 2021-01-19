У «Локомотива» изменился соперник на первом тренировочном сборе

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что на первом тренировочном сборе в Марбелье (Испания) дебютный матч железнодорожники сыграют против представителя четвертого испанского дивизиона «Атлетико Манча-Реала».

Игра состоится 23 января, начало в 18:30 (мск). Ранее на это время был намечен спарринг против «Линкольна» из Гибралтара.

После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.