18:51 | Футбол — Товарищеские матчи

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Кальмаром"

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"Арсенал" сыграл вничью со шведским "Кальмаром" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе тульского клуба отметился форвард Лука Джорджевич. У шведов в перерыве поле покинул экс-хавбек ЦСКА  Расмус Эльм - его заменил Адам Хеллборг

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков после 17 туров. 

Товарищеские матчи

"Кальмар" - "Арсенал" - 1:1 (0:1)

Голы: Джорджевич, 31 (0:1). Алити, 84 (1:1). 

"Арсенал": Левашов, Коне, Беляев, Альварес, Комбаров, Кадири, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Мирзов, 41. Ткачев, 82.  

08 февраля. Белек. Стадион "Rixos Premium".

Кальмар - Арсенал Т

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