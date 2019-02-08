Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Кальмаром"

"Арсенал" сыграл вничью со шведским "Кальмаром" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе тульского клуба отметился форвард Лука Джорджевич. У шведов в перерыве поле покинул экс-хавбек ЦСКА Расмус Эльм - его заменил Адам Хеллборг.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Кальмар" - "Арсенал" - 1:1 (0:1)

Голы: Джорджевич, 31 (0:1). Алити, 84 (1:1).

"Арсенал": Левашов, Коне, Беляев, Альварес, Комбаров, Кадири, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Мирзов, 41. Ткачев, 82.

08 февраля. Белек. Стадион "Rixos Premium".

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