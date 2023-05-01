Газзаев о ретро-матче Победа: «Спартак» был моложе лет на двадцать»

Тренер Валерий Газзаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» результат ретро-матча Победа между «Спартаком» и «Динамо» (2:0). 68-летний российский специалист возглавлял бело-голубых.

– Что это было?

– «Спартак» сильнее был, моложе был, примерно лет на двадцать. Поэтому мы и уступили. А так «Спартак» выиграл по делу.

– Хотели бы взять реванш?

– Мы? Посмотрим. Я думаю, что первый гол был сомнительным.

Игра проводилась в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.