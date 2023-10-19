Тренер сборной Кении выделил Волкова и Пиняева после матча с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират рассказал «СЭ» о впечатлениях от матча против сборной России.

«Мое мнение о России не поменялось. Это страна с большой футбольной историей. Вы на правильном пути. Когда нет официальных игр, вы все равно готовитесь к возможному возвращению. У вас много одаренных футболистов, таких как Волков, Пиняев. Плюс микс из опытных и юных игроков. Поэтому, когда Россию допустят к международным играм, вы будете к этому готовы», — сказал «СЭ» Фират.

16 октября команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Анталье (Турция).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.