Тренер сборной Финляндии прокомментировал поражение в товарищеском матче против Эстонии
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итоги товарищеского матча против Эстонии (0:1).
«Эстония хорошо защищалась. С другой стороны, наши последние передачи были недостаточно хороши, мы сделали слишком много ошибок. Конечно, этот результат разочаровал, и я определенно надеялся на большее, особенно в атаке», — приводит слова Маркку Канервы официальный сайт УЕФА.
Сборная Финляндии на чемпионате Европы-2020 в группе B встретится с Данией (12 июня), Россией (16 июня) и Бельгией (21 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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