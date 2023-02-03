Тренер «Копера» Халилович: Нам не поступало директив не играть с российскими клубами

Тренер словенского «Копера» Денис Халилович прокомментировал отказ иностранных клубов играть товарищеские матчи с командами из России.

— Договариваясь с иностранными клубами о спаррингах, российские команды должны просчитывать риски, — цитирует «РБ Спорт» Халиловича. — Для России последний год был сложным в спортивном плане и учитывая все обстоятельства, нужно с осторожностью подходить к выбору соперников для товарищеских матчей, думать дважды, чтобы не повторялась история с «Левски». Сыграл бы «Копер» против русских? Возможно, мы могли бы сыграть, но есть правительство страны, разные органы, которые мы должны слушать. Если они решат, что мы не должны играть, мы не сможем.

— Поступали директивы не играть с русскими на сборах?

— Нет, нам никто этого не говорил. Но у нас и не возникло ситуации, когда мы могли бы сыграть с российским клубом.

Ранее «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры по просьбе футбольной федерации Румынии. Со «Спартаком» не стал играть болгарский «Левски» на тренировочных сборах в Дубае.