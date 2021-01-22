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Товарищеский матч. «Рубин» — «Партизан» — 5:2. Обзор встречи

08:59
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Пресс-служба «Рубина» опубликовала обзор первого товарищеского матча на сборах в Турции, в котором подопечные Леонида Слуцкого обыграли «Партизан» (5:2).

«Рубин» — «Партизан» — 5:2 (3:0)

Голы: Макаров, 12 (1:0). Йевтич, 31 (2:0). Кварацхелия, 31 (3:0). Натхо, 53 — с пенальти (3:1). Косарев, 60 (4:1). Сума, 75 — с пенальти (4:2). Игнатьев, 85 — с пенальти (5:2).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Грицаенко, 46), Старфельт (Бегич, 46), Шатов (Костюков, 46), Йевтич (Суриков, 69), Макаров (Зуев, 46), Самошников (Сайто, 46), Кварацхелия (Косарев, 56), Абильдгор (Климов, 69), Деспотович (Игнатьев, 46).

Удаление: Зотов (Рубин), 75.

После первой части Тинькофф РПЛ казанцы пребывают на девятом месте в турнирной таблице с 28 очками.

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Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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