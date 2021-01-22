Пресс-служба «Ротора» опубликовала обзор контрольного матча против польской «Ягеллонии» (1:1).

В составе российской команды голом отметился полузащитник Зурико Давиташвили.

«Ягеллония» — «Ротор» — 1:1 (1:1)

Голы: Поспишил, 9 (1:0). Давиташвили, 40 (1:1).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Макаров, Понсе, Фламарион.

На зимнюю паузу волгоградский клуб ушел на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.