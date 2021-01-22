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Товарищеский матч. «Ротор» — «Ягеллония» — 1:1. Обзор встречи

14:56
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Пресс-служба «Ротора» опубликовала обзор контрольного матча против польской «Ягеллонии» (1:1).

В составе российской команды голом отметился полузащитник Зурико Давиташвили.

«Ягеллония» — «Ротор» — 1:1 (1:1)

Голы: Поспишил, 9 (1:0). Давиташвили, 40 (1:1).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Макаров, Понсе, Фламарион.

На зимнюю паузу волгоградский клуб ушел на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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