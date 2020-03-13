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Товарищеский матч между Англией и Италией будет отменен

17:03
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Товарищеский матч между сборными Англии и Италии будет отменен. Встреча должна была пройти 27 марта на английском стадионе «Уэмбли», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Италии и Англии были отложены матчи внутренних чемпионатов. Несколько стран ввели ограничения на въезд из Италии.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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