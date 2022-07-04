«Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

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«Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Матч проходил в Москве на стадионе «Октябрь». Матч проходил в закрытом режиме.

В первом тайме полузащитник хабаровчан Михаил Гащенков не реализовал пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» — 3:1 (2:1)

Голы: Игрок на просмотре, 6 (0:1). Караев, 21 (1:1). Енин, 36 (2:1). Султонов, 49 (3:1).

4 июля. Москва. Стадион «Октябрь».