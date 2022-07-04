Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:12

«Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Торпедо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Матч проходил в Москве на стадионе «Октябрь». Матч проходил в закрытом режиме.

В первом тайме полузащитник хабаровчан Михаил Гащенков не реализовал пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» — 3:1 (2:1)

Голы: Игрок на просмотре, 6 (0:1). Караев, 21 (1:1). Енин, 36 (2:1). Султонов, 49 (3:1).

4 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
1
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гурцкая заявил, что Клаудиньо, Малком и Сантос останутся в «Зените»
Агент Гурцкая: «У «Спартака» полтора центральных защитника»
Покинет ли Федун «Спартак»? Баринов — в шорт-листе «Валенсии». Инсайды Тимура Гурцкая
Новичок «Локомотива» Фассон рассказал об интересе со стороны «Барселоны»
Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»
Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Товарищеский матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» в Сочи посетили 30334 зрителя
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости