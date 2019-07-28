Тео Эрандез получил повреждение лодыжки в матче с "Баварией"

Защитник "Милана" Тео Эрнандез повредил лодыжку, сообщает официальный сайт клуба. Он получил травму в матче Международного кубка чемпионов против "Баварии" (0:1).

Сообщается, что через две недели футболист вновь будет обследован. Точный срок восстановления не называется.

21-летний Тео Эрнандез в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Реал Сосьедад", сыграв в 28 матчах во всех турнирах и отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

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