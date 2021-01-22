«Тамбов» сыграет контрольный матч с «Енисеем» в субботу

Пресс-служба тамбовского клуба сообщила, что в субботу, 23 января пройдет контрольный матч с представителем ФНЛ «Енисеем».

Игра пройдет в Крымске, начало — в 12.00 (мск).

Ранее 22 января в распоряжении «СЭ» оказался проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21 и банкротстве клуба. Однако спортивный директор клуба Павел Худяков в интервью «СЭ» опроверг данную информацию.

«Тамбов» был основан в 2013 году. Команда выступает в РПЛ с сезона-2019/20. После 19 туров сезона-2020/21 тамбовчане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.