"Тамбов" победил солигорский "Шахтер" в товарищеском матче

"Тамбов" обыграл солигорский "Шахтер" в товарищеском матче (3:1). Голами отметились нападающий Хасан Мамтов и полузащитник Олабиран Муйива, еще один мяч соперник забил в свои ворота.

"Тамбов" занял первое место в ФНЛ-2018/19 и в предстоящем сезоне сыграет в премьер-лиге.

Товарищеские матчи

"Шахтер С" - "Тамбов" - 1:3 (1:1)

Голы: , 34 (1:0)., 45 - в свои ворота (1:1). Мамтов, 56 - с пенальти (1:2). Муйива, 73 (1:3).

"Тамбов": Шелия, Шляков, Таказов, Осипенко, Гогуа, Карасев, Костюков, Чуперка (Думбья, 46), Мамтов, Гелоян, Игрок на просмотре (Муйива, 46).

17 июня. Солигорск. Стадион "УТБ Жемчужина".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр