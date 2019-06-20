"Тамбов" обыграл минское "Динамо"

"Тамбов" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче (3:2). Победный гол с пенальти на 82-й минуте забил Хызыр Аппаев.

Напомним, в сезоне-2019/20 "Тамбов" будет выступать в РПЛ.

Товарищеский матч

"Динамо" (Минск) - "Тамбов" - 2:3 (1:2)

Голы: Костюков, 15 (0:1). Фатаи, 16 (1:1). Мамтов, 34 (1:2). Богомольский, 70 (2:2). Аппаев, 82 - с пенальти (2:3).

"Тамбов": Габуев, Таказов (Ойеволе, 46), Шляков (Абазов, 46), Осипенко (Яковлев, 46), Гогуа (Галиулин, 46), Карасев (Килин, 46), Костюков (Чернышов, 46), Муниру (Думбья, 46), Муйива (Игрок на просмотре , 46), Мамтов (Аппаев, 46), Гелоян (Конате, 46).

19 июня. Минск. Стадион "Трактор".