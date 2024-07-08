Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:00

Сычев — о матчах легенд: «Важно показать, что мы живы и не растеряли навыки»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о важности матчей легенд.

— Самое главное — подарить праздник любителям футбола. Надо отдать должное тем, кто болел за нас, ведь мы играем именно для фанатов. Спасибо им!

Еще важно показать, что мы живы: можем двигаться и не все с возрастом растеряли навыки. Плюс необходимо, чтобы молодое поколение смотрело на людей, которые ковали славу российского и белорусского футбола.

Это тоже очень важно для популяризации спорта, чтобы болельщики могли вживую увидеть тех игроков, которые действительно прославляли свою страну и повышали чувство патриотизма, — сказал Сычев «СЭ».

В воскресенье, 7 июля, легенды сборной России обыграли Белоруссию в ретроматче, состоявшемся в Минске. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол Станислава Драгуна россияне ответили точным ударом Андрея Каряки. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 5:4.

Встреча прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Она была приурочена ко Дню независимости Белоруссии и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

Александр Соболев. «Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче

Дмитрий Сычев
Футбол
РФС
0
Читайте также
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова назвала Аршавина, Нигматуллина и Погребняка легендами

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости