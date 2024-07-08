Сычев — о матчах легенд: «Важно показать, что мы живы и не растеряли навыки»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о важности матчей легенд.

— Самое главное — подарить праздник любителям футбола. Надо отдать должное тем, кто болел за нас, ведь мы играем именно для фанатов. Спасибо им!

Еще важно показать, что мы живы: можем двигаться и не все с возрастом растеряли навыки. Плюс необходимо, чтобы молодое поколение смотрело на людей, которые ковали славу российского и белорусского футбола.

Это тоже очень важно для популяризации спорта, чтобы болельщики могли вживую увидеть тех игроков, которые действительно прославляли свою страну и повышали чувство патриотизма, — сказал Сычев «СЭ».

В воскресенье, 7 июля, легенды сборной России обыграли Белоруссию в ретроматче, состоявшемся в Минске. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол Станислава Драгуна россияне ответили точным ударом Андрея Каряки. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 5:4.

Встреча прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Она была приурочена ко Дню независимости Белоруссии и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.