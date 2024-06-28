Стало известно, почему «Локомотив» проведет матч с «Партизаном» в 15.30 в будний день

Как стало известно «СЭ», раннее начало товарищеского матча «Локомотива» против «Партизана» в 15.30 по московскому времени связано с тем, что у сербской команды был запланирован вылет из России на вечер 10 июля.

Исходя из этого, железнодорожники до последнего согласовывали время стартового свистка. Единственным возможным вариантом оказалось начало встречи в 15.30 на «РЖД Арене».

В межсезонье «Локомотив» также проведет товарищескую игру против «Балтики». Встреча состоится 6 июля в 18:00 по московскому времени также на «РЖД Арене».