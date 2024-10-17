Стала известна дата матча «Фенербахче» — «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Фенербахче» планирует провести товарищеский матч с «Зенитом» 15 ноября.

Если эта дата будет подтверждена чемпионом России, то после встречи 15-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном 10 ноября питерцы проведут несколько тренировок, а затем вылетят в Стамбул.

В таком случае два или три выходных дня сине-бело-голубые получат уже после игры с командой Жозе Моуринью. А первым соперником невского клуба после ноябрьской паузы станет в 16-м туре премьер-лиги «Оренбург» (23 ноября в гостях).