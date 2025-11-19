Футбол
Сегодня, 04:54

США разгромили Уругвай

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная США крупно обыграла Уругвай в товарищеском матче — 5:1. Игра прошла на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе.

На 17-й минуте Себастьян Берхалтер открыл счет. Затем Александр Фримэн оформил дубль, а Диего Луна довел счет до разгромного. Перед перерывом уругвайцы отыграли один мяч — отличился Джорджиан де Арраскаэта.

В середине второй половины уругвайская команда осталась в меньшинстве. На 64-й минуте Родриго Бентанкур получил красную карточку. Играя в большинстве американцы забили пятый мяч — автором гола стал Таннер Тессманн.

Товарищеский матч

США — Уругвай — 5:1 (4:1)

Голы: Берхалтер, 17 — 1:0. Фримэн, 20 — 2:0. Фримэн, 31 — 3:0. Луна, 42 — 4:0. де Арраскаэта, 45+1 — 4:1. Тессманн, 68 — 5:1.

Удаление: Бентанкур (У), 64.

Футбол
Сборная США по футболу
Сборная Уругвая по футболу
