США сыграли вничью с Чили

Сборные США и Чили сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич на 4-й минуте вывел американцев вперед, а спустя 5 минут Оскар Опасо сравнял счет.

Товарищеский матч

США - Чили - 1:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 4 (1:0). Опасо, 9 (1:1).

США: Хорват, Рим, Гонсалес, Йедлин, Миязга, Брэдли, Арриола (Трапп, 66), Пулишич (Ллетджет, 36), Рольдан (Льюис, 84), Зардес (Моррис, 79), Бэйрд (Ловиц, 56).

Чили: Ариас, Исла, Медель, Хара, Опасо, Марипан (Вегас, 70), Видаль, Арангис (Мартинес, 90), Павес, Вальдес (Пульгар, 70), Кастильо (Рубио, 86).

Предупреждения: Павес, 27. Ловиц, 75. Вегас, 85. Видаль, 90+2.

Судья: Парчмент (Ямайка).

27 марта. Хьюстон. Стадион "BBVA Compass Stadium".