Швейцария разгромила США в товарищеском матче

Сборная Швейцарии крупно обыграла команду США в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле.

На 13-й минуте Дэн Ндойе открыл счет. Спустя 10 минут Мишель Эбишер удвоил преимущество швейцарцев. Уже к перерыву счет стал крупным, так как Брель Эмболо и Йоан Манзамби отметились забитыми мячами. Во второй половине голов забито не было.

В 2026 году в США пройдет чемпионат мира. Американскую сборную тренирует Маурисио Почеттино.