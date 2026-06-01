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США обыграли Сенегал в товарищеском матче с пятью голами

Павел Лопатко

Сборная США в Шарлотте победила команду Сенегала в товарищеском матче — 3:2.

У хозяев поля забили защитник Сержиньо Дест (на 7-й минуте), полузащитник Кристиан Пулишич (на 20-й) и нападающий Фоларин Балогун (на 63-й), у гостей дубль на счету нападающего Садио Мане (на 44-й и 52-й).

На 49-й минуте после вмешательства ВАР не засчитали гол Балогуна (офсайд).

В групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сборная США сыграет с Парагваем, Австралией и Турцией. Сенегал встретится с Францией, Ираком и Норвегией.

Товарищеские матчи. Сборные. .
31 мая, 22:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
США
3:2
Сенегал

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Сборная Сенегала по футболу
Сборная США по футболу
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