Сперцян пропустит товарищеский матч сборной Армении против Белоруссии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит товарищеский матч сборной Армении против Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении, 25-летний футболист не попал в заявку на игру. В пятницу, 27 марта главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявлял, что хавбек может досрочно вернуться в расположение команды из-за травмы, полученной в сборной.

Матч Армения — Белоруссия пройдет в воскресенье, 29 марта и начнется в 17.00 (мск).