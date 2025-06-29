«Спартак» и «Торпедо» сыграют в товарищеском матче 29 июня

«Спартак» и «Торпедо» сыграют в рамках товарищеского матча в воскресенье, 29 июня. Игра состоится на спортивной базе в Тарасовке (Московская область). Стартовый свисток прозвучит в 11.00 по московскому времени.

«Спартак» — «Торпедо»: трансляция товарищеского матча в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на платформе VK Video. Также следить за ходом игры можно в официальном Telegram-канале красно-белых.

По итогам сезона 2024/2025 красно-белые набрали 57 очков и финишировали на четвертой строчке РПЛ. «Торпедо» с 65-ю баллами заняло вторую строчку ФНЛ.