29 июня, 11:00

«Спартак» — «Торпедо»: трансляция товарищеского матча

«Спартак» и «Торпедо» сыграют в товарищеском матче 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Торпедо» сыграют в рамках товарищеского матча в воскресенье, 29 июня. Игра состоится на спортивной базе в Тарасовке (Московская область). Стартовый свисток прозвучит в 11.00 по московскому времени.

«Спартак» — «Торпедо»: трансляция товарищеского матча в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на платформе VK Video. Также следить за ходом игры можно в официальном Telegram-канале красно-белых.

По итогам сезона 2024/2025 красно-белые набрали 57 очков и финишировали на четвертой строчке РПЛ. «Торпедо» с 65-ю баллами заняло вторую строчку ФНЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
