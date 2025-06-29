«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет в матче открыл Роман Зобнин с пенальти (34-я минута), во втором тайме по голу забили Маркиньос (46-я) и Эсекьель Барко (75-я). Единственный гол автозаводцев забил Ираклий Манелов (45-я).

«Спартак» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и обеспечило себе прямой выход в премьер-лигу.