29 июня, 12:43

«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

Сергей Ярошенко
«Спартак» обыграл «Торпедо» (3:1) в товарищеском матче 29 июня.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет в матче открыл Роман Зобнин с пенальти (34-я минута), во втором тайме по голу забили Маркиньос (46-я) и Эсекьель Барко (75-я). Единственный гол автозаводцев забил Ираклий Манелов (45-я).

«Спартак» в минувшем сезоне занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и обеспечило себе прямой выход в премьер-лигу.

Товарищеские матчи. Клубы. .
29 июня, 11:00. Тарасовка (Московская область)
Спартак
3:1
Торпедо
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
