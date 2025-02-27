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«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент

«Спартак» победил «Спартак-2» в товарищеском матче в Белеке со счетом 2:1.

Голы за основную команду красно-белых забили Руслан Литвинов и Пабло Солари, на счету которого еще результативная передача. За вторую команду отличился Руслан Войцеховский.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)

«Спартак»: Помазун (Довбня, 43), Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Литвинов, Зобнин (к), Пруцев, Медина, Солари, Гарсия.

«Спартак-2»: Фадеев, Петин (к), Курошев, Крутовских, Иванников, Столяров, Кобылин, Криушичев (Посмашный, 30), Пополитов (Гуляев, 49), Гурылев, Филёв (Войцеховский, 47).

Голы: 1:0 Литвинов (18, Солари, угловой). 2:0 Солари (48, Хлусевич). 2:1 Войцеховский (59).

Белек. Поле комплекса Maxx Royal

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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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