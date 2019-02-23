"Спартак" проиграл "Шерифу". Через неделю – "Краснодар"

23 февраля. Белек. "Шериф" - "Спартак" - 2:1. Красно-белые потерпели поражение в заключительном товарищеском матче перед возобновлением сезона. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

"Спартак" в заключительном товарищеском матче на сборе в Турции уступил "Шерифу" (1:2). В составе красно-белых отличился Софьян Ханни.

В воскресенье, 3 марта, "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России примет "Краснодар".

Товарищеский матч

"Шериф" (Молдавия) – "Спартак" (Россия) – 2:1 (2:0)

Голы: Ковачевич, 42 (1:0). Палич, 45+3 (2:0). Ханни, 61 (2:1).

"Шериф": Микулич, Балима, Кристиану, Посмак, Антон (Розгонюк, 86), Ях, Палич, Ковачевич, Кендыш, Педерсен (Рибейру, 73), Тамбе (Гечев, 88).

"Спартак": Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 71), Гулиев (Ломовицкий, 57), Зобнин, Ханни (Игнатов, 81), Глушаков (Мелкадзе, 81), Педро Роша (Зе Луиш, 46), Луиз Адриану.

Предупреждения: Посмак, 23. Ковачевич, 25. Глушаков, 45+1.