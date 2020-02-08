«Спартак» победил «Партизан» и во второй раз выиграл турнир в Катаре

«Спартак» в матче в Дохе победил «Партизан» (3:2). Свой первый гол за красно-белых забил Александр Соболев.

В концовке первой 45-минутки у сербов удалили Бибраса Натхо и главного тренера Саво Милошевича, который хотел увести свою команду с поля.

«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре.

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«Спартак» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 3:2 (1:2)

Голы: Зобнин, 7 (1:0). С.Павлович, 16 (1:1). Сума, 34 (1:2). Соболев, 48 (2:2). Понсе, 70 — с пенальти (3:2).

«Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Гапонов, 74), Джикия (Ещенко, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Айртон (Мельгарехо, 74), Зобнин (Гулиев, 74), Тил (Бакаев, 46), Крал (Маркитесов, 87), Мирзов (Соболев, 46), Понсе (Глушенков, 74).

«Партизан»: Стойкович, Остоич (Ф.Стеванович, 46), Милетич, С.Павлович (Брежанчич, 46), Урошевич (Вуячич, 46), Тошич (Шчекич, 46), Натхо, Зджелар (Л.Павлович, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Маркович, 46. Лакчевич, 52), Садик (Матич, 46).

Предупреждения: Натхо, 32. Джикия, 36. Жиго, 40. Соболев, 86.

Удаление: Натхо, 42. 8 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».