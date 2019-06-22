"Спартак" назвал состав на первый товарищеский матч сезона

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал стартовый состав команды на товарищеский матч с "Сочи". С капитанской повязкой на игру вышел 35-летний защитник Андрей Ещенко. Встреча начнется в 11.00 (мск). Игра проходит в Москве.

Стартовый состав "Спартака": Максименко – Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон – Фернанду - С. Бакаев, Ханни, Ананидзе, Ломовицкий – Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Мельгарехо, Маслов, Петрунин, Игнатов, Мелкадзе, Гулиев, Умяров, Ташаев, Глушенков, Зе Луиш.

Матч Спартак - Сочи, онлайн трансляция, 22 июня 2019, Товарищеские матчи. Клубы, РПЛ

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