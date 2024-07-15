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Сегодня, 15:50

«Спартак» разгромил «Насаф» в товарищеском матче

Алина Савинова
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Даниил Зорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обыграл «Насаф» в товарищеском матче — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Красно-белые забили все три гола в первом тайме — у москвичей отличились Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43-я) и Даниил Зорин (45-я).

В этом матче за «Спартак» дебютировал бразильский нападающий Виллиан Жозе, который в начале июля перешел в московский клуб из «Бетиса». 32-летний футболист вышел на поле на 77-й минуте игры, заменив Мелешина.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Насаф» (Узбекистан) — 3:0 (3:0)

Голы: Денисов, 13 (1:0). Мелешин, 43 (2:0). Зорин, 45 (3:0).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Литвинов, Рябчук, Зиньковский (Виллиан Жозе, 78), Игнатов (Джебов, 63), Умяров (Мартинс, 46), Пруцев, Денисов (Плотников, 46), Гузиев (Никифоров, 78), Зорин (Угальде, 63), Мелешин (Сысоев, 78).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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