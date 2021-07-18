«Спартак» — «Химки»: прямая трансляция матча товарищеского турнира
18:00
18 июля в Москве «Спартак» сыграет против «Химок» в заключительном матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 20.00 (мск).
Ранее в рамках данного турнира команда Руя Витории разгромила «Сочи» (4:0) и выиграла у «Рубина» (4:0).
Коллектив Игоря Черевченко с минимальным счетом проиграл казанцам — 0:1, а также уступил «Сочи» - 2:3.
Следить за трансляцией матча «Спартак» — «Химки» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
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