«Сьон» разгромил «Лозанну» в товарищеском матче, у Миранчука гол и две результативные передачи

«Сьон» дома обыграл клуб второго дивизиона чемпионата Швейцарии «Лозанну» в товарищеском матче — 4:0.

У хозяев отличились Кристиан Соуза, Деян Соргич, Деян Джокич и Антон Миранчук, который забил дебютный гол за «Сьон». 28-летний российский полузащитник также отметился двумя результативными передачами в этой встрече.

Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре. Он присоединился к швейцарскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с «Локомотивом».

После девяти туров команда Миранчука занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 12 очками.