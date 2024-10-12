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Сегодня, 14:14

«Сьон» разгромил «Лозанну» в товарищеском матче, у Миранчука гол и две результативные передачи

Алина Савинова
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«Сьон» дома обыграл клуб второго дивизиона чемпионата Швейцарии «Лозанну» в товарищеском матче — 4:0.

У хозяев отличились Кристиан Соуза, Деян Соргич, Деян Джокич и Антон Миранчук, который забил дебютный гол за «Сьон». 28-летний российский полузащитник также отметился двумя результативными передачами в этой встрече.

Антон Миранчук. Дождались перфоманса Миранчука за «Сьон». У Антона дебютный гол и две результативные передачи

Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре. Он присоединился к швейцарскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с «Локомотивом».

После девяти туров команда Миранчука занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 12 очками.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
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