"Сочи" разгромил "Енисей" в товарищеском матче

"Сочи" с разгромным счетом обыграл "Енисей" в товарищеском матче (4:1). Единственный гол в составе красноярского клуба забил полузащитник Дмитрий Торбинский.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Сочи" - "Енисей" - 4:1 (3:0)

Голы: Касаев, 20 (1:0). Песегов, 22 (2:0). Обольский, 26 (3:0). Торбинский, 52 (3:1). Альфред, 65 (4:1).

"Енисей": Юрченко (Нестеренко, 46), Занев (Рожков, 60), Гаджибеков (Грицаенко, 60), Кичин (Семакин, 60), Данченко (Комолов, 60), Сарр (Зотов, 60), Торбинский (Хубулов, 60), Савичев (Костюков, 60), Огуде (Кутьин, 60), Комков (Ятченко, 46), Саркисов (Соболев, 46).

Предупреждение: Савичев, 43.

26 февраля. Сочи. Стадион "Фишт".

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