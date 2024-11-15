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15 ноября, 23:35

Соболев: «Понимаю, что могу играть лучше. Но всему свое время»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Фенербахче» (1:2).

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». 27-летний россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.

— Получится вспомнить, когда в последний раз такие матчи были?

— Даже не помню... Если брать Лигу Европы со «Спартаком», то там был коронавирус. Наверное, последний раз именно вот так [по атмосфере] было на Евро-2020 в Дании, когда проиграли 1:4. Там было что-то похожее примерно. Конечно, когда нет «фан-айди», еще домашние матчи [за «Зенит"] приятно играть.

— Что не получилось у команды сегодня?

— В первую очередь в атаке не получилось, в обороне тоже. В принципе, можно занести игру в актив. Долго не играли на европейской арене и соперник очень хороший — но, конечно, есть нюансы.

— Добавляют ли вам уверенности в себе такие матчи?

— Конечно, добавляют. В принципе, я уже говорил, что каждая игра, товарищеская или официальная, добавляет уверенности. Понимаю, что могу играть лучше, но всему свое время.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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