После победы «Спартака» над «Партизаном» (3:2) и выигрыша Кубка Париматч Премьер нападающий красно-белых Александр Соболев отметил, что постепенно адаптируется к игре команды. Клуб завоевал этот трофей во второй раз.

— Эмоции, конечно, только положительные, но это была только репетиция, — сказал Соболев. — Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей и хорошо выступили в Кубке страны. В этом матче уже было полегче, с каждой игрой и тренировкой будет становиться все проще и проще.

— Поняли, почему не забили с близкого расстояния?

— Я пробежал просто и мяч попал в пятку, просто чуть-чуть не угадал направление.

— Тренер перед игрой особенно настраивал на победу?

— Всем хочется победить и не думаю, что тут нужны какие-то особые слова.

— Сербы часто обращались к судьям, игра получилась нервной?

— С ними всегда так. Всегда стычки, это футбол. Меня особо не трогали. (Дмитрий Зеленов)