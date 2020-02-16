Слуцкий назвал «Рубин» и белорусскую «Славию» командами разного уровня

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над белорусской «Славией» (5:0) в товарищеском матче подвел итоги встречи. Игра прошла 16 февраля.

«Будем откровенны: встречались команды разного уровня и сложно было показать все свои лучшие качества, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина». — Так устроен любой спортсмен: играет настолько, насколько это позволяет ему выиграть. Наверное, это был не самый показательный спарринг. Понятно, что результат мог быть только крупнее. Мы входим в завершающую стадию сборов. У нас осталось две контрольные игры: «Кайрат» и «Шериф» — они претендуют на самые высокие места в своих чемпионатах, регулярно играют как минимум в квалификации еврокубков. Надеемся, что два последних спарринга будут гораздо информативнее по нашему текущему состоянию».

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