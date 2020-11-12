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Словения и Азербайджан голов не забили

01:16
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Сборные Словении и Азербайджана сыграли вничью в товарищеском матче (0:0).

Товарищеские матчи

Словения — Азербайджан — 0:0

Словения: Белец, Мевля, Скубиц, Байрич, Юрчевич, Иличич (Бохар, 66), Куртич (Бийол, 83), Зайц (Ветрих, 66), Ловрич (Вербич, 46), Гнезда Черин (Коутер, 46), Матавж (Шпорар, 47).

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов (Мамедов, 46), Медведев (Бадалов, 46), Салахлы, Муталлимов (А.Гусейнов, 71), Халилзаде (Исгандарли, 57), Кривоцюк, Сейдиев, Мустафаев (Джамалов, 46), Ибрагимли, Эмрели (Гурбанлы, 56).

Предупреждения: Кривоцюк, 51. Джамалов, 90.

Судья: Карако (Венгрия).

11 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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