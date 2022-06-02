Скалони: «Помимо кубков сборная Аргентины всегда стремимся к зрелищности»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Значение имеет самоотдача, самоотверженность, проявленная командой. Помимо кубков мы всегда стремимся к зрелищности. Стараемся сделать так, чтобы люди чувствовали, что могут отождествлять себя с командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Скалони.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.