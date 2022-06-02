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Сегодня, 01:42

Скалони: «Помимо кубков сборная Аргентины всегда стремимся к зрелищности»

Скалони прокомментировал победу над Италией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Скалони.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Италией (3:0) в «Финалиссиме».

«Значение имеет самоотдача, самоотверженность, проявленная командой. Помимо кубков мы всегда стремимся к зрелищности. Стараемся сделать так, чтобы люди чувствовали, что могут отождествлять себя с командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Скалони.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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