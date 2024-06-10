Скалони — о победе над Эквадором: «Мы попытались доминировать и контролировать мяч»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в товарищеском матче с Эквадором (1:0).

«Я считаю, что мы провели хороший матч с нашей стороны, а также со стороны Эквадора, очень напряженный для товарищеской игры. Мы сделали то, что должны были сделать: попытались доминировать и контролировать мяч. Осталось всего несколько дней, чтобы составить окончательный список на Кубок Америки. Мы сделаем это, исходя из того, что, по нашему мнению, лучше для национальной команды. Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать, не только с Месси. Нам нужно позаботиться обо всех и обеспечить оптимальную готовность», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В следующем матче Аргентина 15 июня встретится с Гватемалой, Эквадор 13 июня сыграет с Боливией.