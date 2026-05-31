Швейцария в товарищеском матче разгромила Иорданию
Сборная Швейцарии в товарищеском матче дома победила Иорданию — 4:1.
По голу у хозяев забили Бриль Эмболо (28-я минута, с пенальти), Дан Ндой (33-я), Гранит Джака (45+9-я, с пенальти) и Кристиан Фасснахт (79-я).
Обе сборные сыграют на ЧМ-2026. Швейцария в группе B встретится с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой, а Иордания попала в квартет J, где ее соперниками станут Австрия, Алжир и Аргентина.
Перед началом турнира команды проведут еще по одному товарищескому матчу. Швейцарцы 6 июня сыграют с Австралией, иорданцы — с Колумбией 8 июня.
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