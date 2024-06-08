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Сегодня, 17:00

Швеция — Сербия: смотреть трансляцию матча

Швеция сыграет с Сербией в товарищеском матче 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александер Исак.
Фото Global Look Press

Сборная Швеции сыграет с командой Сербии в рамках товарищеского матча в субботу, 8 июня. Игра пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Швеция — Сербия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире товарищескую встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 18.30 мск.

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Сербия

В истории очных противостояний команды встречались четыре раза. Трижды победу одерживала сербская сборная. Последний раз соперники играли в Лиге наций в 2022 году, тогда Сербия победила Швецию со счетом 4:1.

Шведская национальная команда на групповом этапе Евро-2024 финишировала на третьей строчке. Сербы в группе G стали вторыми.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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