Шварц поделился ожиданиями от матча с «Ракувом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от контрольного матча на сборах в Турции против польского «Ракува».

«Мы уже посмотрели матчи соперника, нам предстоит непростая игра, ведь «Ракув» очень хорошо идет в чемпионате Польши, это серьезная команда. Будут ли эксперименты в обороне? Для нас важно задействовать как можно больше игроков, посмотреть, как футболисты чувствуют себя под нагрузками. Будет ли два разных состава по таймам? Да, мы планируем так сыграть», — сказал Шварц в интервью клубному YouTube-каналу.

Матч «Динамо» — «Ракув» состоится сегодня, начало — в 17.00 (мск).

После 14-и туров чемпионата Польши «Ракув» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Легии» на одно очко.