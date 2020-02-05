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«Школьник, получивший награду лучшему игроку матча». ЦСКА похвалил Торопа за матч с «Ориуэлой»

16:49
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ЦСКА в своем официальном Twitter похвалил 16-летнего голкипера Владислава Торопа за матч против «Ориуэлы» (2:0).

— Единственный в истории школьник, получивший награду лучшему игроку матча, — подписал армейский клуб фотографию голкипера.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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