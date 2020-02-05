«Школьник, получивший награду лучшему игроку матча». ЦСКА похвалил Торопа за матч с «Ориуэлой»
16:49
ЦСКА в своем официальном Twitter похвалил 16-летнего голкипера Владислава Торопа за матч против «Ориуэлы» (2:0).
— Единственный в истории школьник, получивший награду лучшему игроку матча, — подписал армейский клуб фотографию голкипера.
Единственный в истории школьник, получивший награду лучшему игроку матча #ЦСКАориуэла pic.twitter.com/lCKf8DDnS2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2020
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