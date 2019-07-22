"Севилья" в меньшинстве выиграла у "Ливерпуля"

"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч в концовке забил Алехандро Посо, когда испанская команда осталась в меньшинстве.

Товарищеский матч

"Ливерпуль" - "Севилья" - 1:2 (1:1)

Голы: Нолито, 37 (0:1). Ориги, 44 (1:1). Посо, 90 (1:2).

"Ливерпуль": Лонерган (Миньоле, 46), ван Дейк (Хувер, 46), Робертсон (ДжоГомес, 46), Филлипс (Ловрен, 46), Александр-Арнолд (Ларуси, 46), Вайналдум (Фабинью, 46), Хендерсон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен (Льюис, 46), Ориги (Кент, 46), Вудберн (Брюстер, 46), Уилсон (Джонс, 46).

"Севилья": Рико (Вацлик, 46), Регилон (Коршья, 46), Каррису (Кунде, 46), Диегу Карлос (Кьер, 46), Банега (Эскудеро, 46), Фернанду Режес (Оливер Торрес, 46), Окампос (Гнаньон, 60), Хоан Хордан (Бен Йеддер, 60), Хесус Навас (Васкес, 46), Нолито (Даббур, 46), де Йонг (Эль-Хаддади, 46. Посо, 80).

Удаление: Гнаньон, 76.

22 июля. Бостон. Стадион "Фенуэй Парк".