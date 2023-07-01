Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 14:12

Семак — о «Кубке PARI Премьер»: «Турнир вызывает большой интерес»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем турнире Кубка PARI Премьер.

«Хочу поблагодарить и Марио Бранко (спортивный директор «Фенербахче», который участвует в пресс-конференции), Марко Марина (технический директор «Црвены») и Игоря Гетмана за то, что приняли предложение принять участие в турнире, который дает возможность хорошо подготовиться к сезону. Мы рады приветствовать наших гостей. Турнир вызывает большой интерес. Будем играть оптимальным составом, который выйдет на матч за Суперкубок. Матчи против «Црвены» и «Фенербахче» уже вызывали большой интерес среди болельщиков. Матчи против таких команд для нас показатель того, на каком уровне находимся мы и куда двигаться дальше», — заявил Семак.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку Уимблдона-2023
Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матче

Спортдир «Фенербахче» Бранко — о «Кубке PARI Премьер»: «Для нас привилегия участвовать в данном турнире»
Новости
RSS RSS
Все новости