Семак — о «Кубке PARI Премьер»: «Турнир вызывает большой интерес»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем турнире Кубка PARI Премьер.

«Хочу поблагодарить и Марио Бранко (спортивный директор «Фенербахче», который участвует в пресс-конференции), Марко Марина (технический директор «Црвены») и Игоря Гетмана за то, что приняли предложение принять участие в турнире, который дает возможность хорошо подготовиться к сезону. Мы рады приветствовать наших гостей. Турнир вызывает большой интерес. Будем играть оптимальным составом, который выйдет на матч за Суперкубок. Матчи против «Црвены» и «Фенербахче» уже вызывали большой интерес среди болельщиков. Матчи против таких команд для нас показатель того, на каком уровне находимся мы и куда двигаться дальше», — заявил Семак.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).