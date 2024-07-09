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Семак: «Безусловно, обидно проигрывать, но ничего страшного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» (1:2) в товарищеском матче.

«Первый тайм хороший, понравился и по движению, и по качеству игры. И моменты создавали, можно было еще забивать. Что касается второго тайма, здесь уже сил было меньше, качества игры меньше, движение хуже. На замены вышли многие ребята, которые играли утром. Конечно, это неудобно и непросто. Поэтому главное, что все живы, здоровы. Безусловно, обидно проигрывать, но ничего страшного. На данном отрезке состояние игроков играет более важную роль, чем результат.

Хороший турнир, хорошие матчи. Достаточно боевые все получились. Матчи интересные. Для подготовительного периода это очень хорошая возможность получить игровую практику, которая нам необходима», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

 
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Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-07-08-sergey-semak-na-dannom-otrezke-sostoyanie-igrokov-igraet-bolee-vazhnuyu-rol-chem-rezultat.htm
Сергей Семак
Футбол
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