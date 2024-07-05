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Семак — о потасовке в матче с «Тальересом»: «Все хотят побеждать, но толчки арбитра — это перебор»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потасовку в концовке матча Летнего Кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

Арбитр встречи Кирилл Левников показал две красные карточки участникам потасовки — защитнику «Зенита» Нуралы Алипу и игроку «Тальереса» Матиасу Галарсе.

«Это же южноамериканцы. Многие матчи чемпионата Аргентины проходят с большим градусом. И сегодня не было исключения. Все хотят побеждать. Это абсолютно понятно. Что касается толчков арбитра, конечно, это перебор. Что касается каких-то стыков и всего остального, это футбол», — сказал Семак.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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