Сенегал победил Мали благодаря голу экс-игрока "Краснодара" в добавленное время

Сборная Сенегала одержала волевую победу над Мали в товарищеском матче - 2:1. К заключительной пятиминутке малийцы вели 1:0, но сперва Садио Мане из "Ливерпуля" сравнял счет, а в добавленное время победный мяч провел Мусса Конате, ранее выступавший за "Краснодар".

В других встречах Кот-д'Ивуар вырвал победу у Либерии благодаря пенальти на 90-й минуте, а Нигерия с таким же счетом одолела Египет, причем единственный мяч провела наоборот, на первой минуте.

Товарищеские матчи

Кот-д'Ивуар - Либерия - 1:0 (0:0)

Гол: Коджиа, 90 - с пенальти.

Нигерия - Египет - 1:0 (1:0)

Гол: Онуачу, 1.

Сенегал - Мали - 2:1 (0:0)

Голы: Адама Траоре, 72 (0:1). Мане, 87 (1:1). Конате, 90+1 (2:1).