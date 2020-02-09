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Семин поздравил Смолова с 30-летием

18:00
Федор Смолов (слева) и Юрий Семин. Фото Григорий Бочкарев
Федор Смолов (слева) и Юрий Семин. Фото Григорий Бочкарев
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед началом матча Кубка Париматч Премьер против «Ростова» поделился ожиданиями от встречи. Игра проходит в Дохе (Катар).

— Завершающая игра, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Настроение хорошее, потому что сборы заканчиваются. Едем домой, везде хорошо, а дома лучше всего. Кубок? Не играет никакой роли. У «Локомотива» слишком много кубков за последнее время, этот будет лишним. Эдер получил травму со «Спартаком», надеемся, что начнет тренироваться в будущем, дали ему паузу. Гильерме давно не играл, выздоровел. Ему нужна игровая практика. Смолову исполнилось 30 лет? Поздравляем, желаем ему удачи. Сегодня у него есть матч. Удачи ему, чтобы команда выиграла.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».

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